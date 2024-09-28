باقري: إيران مصممة على الدفاع عن أمن لبنان

كشف وزير الخارجية الإيراني علي باقري، اليوم السبت أنّ "عرقلة قرارات مجلس الأمن من جانب أميركا وداعمي إسرائيل هو سبب استمرار جرائمها".



وإعتبر باقري أنّ "إيران تقف إلى جانب لبنان وهي مصممة على الدفاع عن أمنها ومصالحها ضد العدوان الإسرائيلي". (الجزيرة)

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