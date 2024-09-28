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لبنان

باقري: إيران مصممة على الدفاع عن أمن لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:02
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كشف وزير الخارجية الإيراني علي باقري، اليوم السبت أنّ "عرقلة قرارات مجلس الأمن من جانب أميركا وداعمي إسرائيل هو سبب استمرار جرائمها".

وإعتبر باقري أنّ "إيران تقف إلى جانب لبنان وهي مصممة على الدفاع عن أمنها ومصالحها ضد العدوان الإسرائيلي". (الجزيرة) 
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