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لبنان

أول تعليق لنتنياهو بعد إغتيال نصرالله.. هذا ما قاله!

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:46
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ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له بعد اغتيال السيد حسن نصرالله، قائلاً: " قتلنا بالأمس "المخرب الكبير" حسن نصر الله".
 
تابع: "عازمون على مواصلة ضرب الأعداء"، موكداً "مهمتنا لم تنجز بعد والأيام القادمة ستحمل المزيد".
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وأشار نتنياهو إلى أنّ "تصفية نصر الله شرط ضروري لتغيير موازين القوى في المنطقة"، متابعاً "أغلقنا حسابا كان مفتوحا مع نصر الله".

وأكّد: "ليس هناك مكان في إيران أو الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراعنا الطويلة وقبل عام ظن أعداؤنا أن إسرائيل في طريقها نحو الزوال"، مشيراً إلى أنّ "نحن الآن أمام ما يبدو أنه نقطة تحول تاريخية". (العربية) 

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