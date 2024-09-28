أنباء عن إلقاء مناشير فوق مناطق لبنانيّة.. ما مدى صحتها؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تشير إلى أن العدو الإسرائيلي ألقى مناشير فوق مختلف المناطق اللبنانية لاسيما بشامون.

وإثر ذلك، قالت معلومات "لبنان24" إنه لا صحة لهذه الأنباء، مشيرة إلى أنه ما من مناشير ألقيت فوق أي منطقة.