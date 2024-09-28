من وزير التربية.. نداء إلى المدارس!

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وتمنى الحلبي خلال حديثه للـ أم تي في، "أن لا يتم اللجوء إلى الجامعات كمراكز إيواء كي لا يخسر الطلاب عامهم الجامعي وطرحت تأجيل التدريس باستثناء بعض الاختصاصات المرتبطة بالأزمة كالطب".وعن التعليم في المدارس أوضح الحلبي: "لا يجب ان تبدأ المدارس بالتعليم "اونلاين" قبل صدور تعميم عن وزارة التربية بهذا الخصوص ولذلك "يسمحولنا" ولوقف أي نشاط حتى مساء السادس من تشرين الأول". (أم تي في)