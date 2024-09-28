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لبنان

من وزير التربية.. نداء إلى المدارس!

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:56
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أعلن وزير التربية عباس الحلبي، اليوم السبت أنّه "طرح على مجلس الوزراء ضرورة إيجاد بدائل لإيواء النازحين عن وزارة التربية لأنها استنفدت كل القدرة الاستيعابية لمدارسها".

وتمنى الحلبي خلال حديثه للـ أم تي في، "أن لا يتم اللجوء إلى الجامعات كمراكز إيواء كي لا يخسر الطلاب عامهم الجامعي وطرحت تأجيل التدريس باستثناء بعض الاختصاصات المرتبطة بالأزمة كالطب".
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وعن التعليم في المدارس أوضح الحلبي: "لا يجب ان تبدأ المدارس بالتعليم "اونلاين" قبل صدور تعميم عن وزارة التربية بهذا الخصوص ولذلك "يسمحولنا" ولوقف أي نشاط حتى مساء السادس من تشرين الأول". (أم تي في)
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