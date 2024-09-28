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لبنان

"لحظة حرجة جداً".. ياسين: نحن أمام مرحلة تستوجب التضامن

Lebanon 24
28-09-2024 | 15:03
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قال وزير البيئة ناصر ياسين من السراي الحكومي: "نحن أمام مرحلة تستوجب التضامن الوطني ولحظة حرجة جداً في ظل حرب الإبادة والتهجير والتدمير والقتل الممنهج".

وتابع ياسين في حديث له عبر الـ"أم تي في" أنّه "سنقوم بالدور الإغاثي تجاه النازحين بكل ما أوتينا من قوة مع الإعتذارعن أي تقصير حصل". (mtv)
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