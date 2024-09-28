Advertisement

لبنان

وعد من الحوثي للبنانيين والفلسطنين: لن نخذلكم

Lebanon 24
28-09-2024 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1253704-638631600016212413.jpg
Doc-P-1253704-638631600016212413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وعد زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي الشعبين الفلسطيني واللبناني بـ"عدم خذلانهما" مؤكدا أن التضحيات مهما بلغ حجممها "لا تعني الاستكانة بل التوجه نحو التصعيد".

وقال الحوثي في بيان له تعليقا على اغتيال إسرائيل أمين عام "حزب الله"السيد حسن نصرالله: "كما خابت آمال اليهود بعد اغتيال الشهيد الكبير إسماعيل هنية ستخيب آمالهم في استهداف السيد حسن نصرالله".
Advertisement

وأضاف: "مهما كان حجم التضحيات فذلك لا يعني الاستكانة، بل التوجه نحو التصعيد وتطوير الأداء"، مشيرا إلى أن "نزعة العدو الإسرائيلي لم تختلف عند استهداف الأمين العام السابق لحزب الله السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والقيادات الفلسطينية".

وتابع: "العدو الإسرائيلي يبوء بجرائمه ولكنه لن يحقق آماله، وزواله في نهاية المطاف حتمي وفق وعد الله".

وأشار الحوثي إلى أن "جبهات الإسناد ومحور الجهاد وراية الإسلام ستبقى وتستمر وترتفع رغم أنف العدو الإسرائيلي".

وأكد على ضرورة أن "يضطلع الجميع بدورهم" لافتا إلى أن "المعركة قائمة والعدو الإسرائيلي عدو للإسلام والمسلمين وخطر على البشرية".

واختتم قائلا: "لن نخذل الشعبين الفلسطيني واللبناني ورفاق درب المجاهدين في لبنان وفلسطين.. أؤكد لشهيدنا العزيز ومن سبقه في لبنان وفلسطين أننا ثابتون، وأن دماءهم لن تذهب هدرا والله حسبنا ونعم الوكيل، وآمل من الجبهة الإعلامية أن تكون في هذا االوقت العصيب نشطة وأن يكثف فرسانها من نشاطهم".

ونعى "حزب الله" اليوم السبت أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في قوت سابق اليوم "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب"  في غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل". (روسيا اليوم) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-09-28
18:40 | 2024-09-28
18:28 | 2024-09-28
17:46 | 2024-09-28
16:57 | 2024-09-28
16:55 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24