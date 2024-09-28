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لبنان

صاروخ لبنانيّ يهزّ منطقة في شرق القدس.. وبيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
28-09-2024 | 15:41
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد صاروخ واحد أُطلق من لبنان وسقط في محيط مستوطنة معاليه أدويم شرق القدس.
إلى ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أضراراً أصابت منزلاً في منطقة بنيامين شرق القدس نتيجة الصاروخ الذي تم إطلاقهُ من لبنان.
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