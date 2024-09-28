"عماد مغنية".. تفاصيل جديدة عن الجهة التي نفذت إغتياله

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وأوضح أولمرت في حديث للقناة "13" الإسرائيلية أن العملية تمت من خلال زرع عبوة ناسفة في الجزء الأمامي من سيارة مغنية، مما أدى إلى استشهاده في تلك الليلة.يذكر أن حزب الله كان قد اتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال عماد مغنية في 12 شباط 2008 في دمشق.فيما أنكرت تل أبيب ضلوع أجهزتها في العملية، لكن شهادات ظهرت لاحقا أكدت أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.كما خلص تحقيق صحفي أجرته "واشنطن بوست" إلى أن اغتيال القائد في حزب الله عماد مغنية في 2008 بالعاصمة السورية دمشق، كان بعملية مشتركة نفذها الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA". (روسيا اليوم)