"إسرائيل تستعد لهجوم بري ضد لبنان".. ماذا حصل قبل اغتيال نصرالله؟

نقلت قناة "abc" الأميركية عن مسؤول أميركيّ قوله إن إسرائيل تستعدّ لهجوم بريّ محدود في لبنان.

وأشار المسؤول إلى أنَّ إسرائيل لا تستجيب لدعوات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة بشأن الحل السياسي على صعيد الجبهة اللبنانية، وأضاف: "قيادة حزب الله وسيطرته أصبحت في حالة من الفوضى الكاملة بعد اغتيال أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله".

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وتابع: "هناك شكوك عميقة وقلق بين قادة حزب الله المتبقين من وجود جواسيس بين صفوفهم".

إلى ذلك، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "قررنا قتل نصرالله بعدما خلصنا إلى أنه لن يقبل بحلّ لا يرتبط بإنهاء الحرب في غزّة".

مع هذا، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة "CNN" إن "تقليص قدرات حزب الله وتفكيكه لن يكون سريعاً ولكن سنواصل استهدافه"، وأردف :"لدينا مجموعة كبيرة من الأدوات والعمليات البرية واحدة منها".

من ناحيتها، قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه "تم الاطلاع على احتمال تكثيف إسرائيل إجراءاتها بما يشمل عملية برية في لبنان قبل اغتيال نصرالله".

بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع قوله إن "أهداف الحرب لم تتغير ويجب الآن التركيز على عودة السكان إلى منازلهم".

من جهتها، أشارت القناة الـ14 الإسرائيلية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد تحفظ على تصفية نصرالله لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو وافق على ذلك من نيويورك".



