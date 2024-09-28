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لبنان

"مفوضية اللاجئين" أجلت 63 نازحا سوريا من صيدا الى سبلين

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:39
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 أطلقت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، حملة لإجلاء النازحين السوريين، اثر تصاعد وتيرة الاحداث في الجنوب.

وبدأت أولى خطواتها اليوم، بحيث أمنت باصاً نقل 63 نازحاً من مدينة صيدا الى مراكز الايواء في مدارس سبلين وستتابع في الايام المقبلة عملية إجلائهم بالكامل.
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