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لبنان

كم بلغ عدد الشهداء والجرحى جراء الغارات الإسرائيلية اليوم؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:42
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أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا، أعلن فيه أن "العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم أدّى إلى استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسة وتسعين بجروح".
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وأشارت الوزارة في بيان آخر إلى أنّ حصيلة الشهداء بلغت 783 شهيداً و2312 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ الإثنين. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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