صحيفة فرنسية تكشف: جاسوس إيراني أبلغ إسرائيل بخبر وصول الشهيد السيّد نصر الله إلى الضاحية

Advertisement

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "جاسوسًا إيرانيًا أبلغ إسرائيل بخبر وصول الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى ضاحية بيروت".ولفتت إلى أن "نصرالله وصل إلى ضاحية بيروت عقب تشييع قائد وحدة مسيّرات الحزب محمد سرور وكان برفقته نائب قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان.وقالت: "إسرائيل انتظرت بدء اجتماع نصرالله مع قيادات الحزب لتنفيذ الغارة، كاشفة أن "الاجتماع الذي حضره نصرالله شارك فيه 12 مسؤولاً كبيراً من "حزب الله".