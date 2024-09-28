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لبنان
بعد استشهاد نصرالله.. إسرائيل تستنجد بأميركا
Lebanon 24
28-09-2024
|
23:27
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طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها، ردا على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله ومسؤول عسكري إيراني بارز، وفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
ويأتي الطلب الإسرائيلي للحصول على الدعم الأميركي، بعد أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الأميركي لوقف إطلاق النار مع حزب الله لمدة 21 يوما، وشن الهجوم المدمر على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، الذي أودى بحياة نصر الله ونائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان وآخرين، من دون حتى استشارة أميركية مسبقة.
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وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته أنهم لم يكن لديهم علم مسبق بالهجوم، لكنهم لم ينتقدوه وأصدروا بيانات معتادة تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
وحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين تحدثوا لـ"أكسيوس"، هناك قلق من أن ضربة الجمعة التي قتلت نصر الله ونيلفوروشان "قد تدفع طهران إلى حافة الهاوية".
وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "كان نصر الله رجلا سيئا، لكن من المحبط أن يفعل الإسرائيليون هذا من دون استشارتنا ثم يطلبون منا أن نتحرك عندما يتعلق الأمر بردع إيران". (سكاي نيوز)
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