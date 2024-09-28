بشأن لبنان.. طلب عاجل من إيران لمجلس الأمن الدولي

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دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجمات الإسرائيلية في لبنان التي أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.وجاء في بيان للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن "جمهورية إيران الإسلامية تدين بحزم هذه الأعمال العدوانية الجبانة. ونظرا للعواقب الخطيرة على السلام والأمن في المنطقة وعلى الساحة الدولية، تدعو جمهورية إيران الإسلامية مجلس الأمن لإدانة أعمال إسرائيل بشكل واضح وحازم".وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك تدعو إيران مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لبحث العدوان الإرهابي الإسرائيلي والفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في لبنان والمنطقة بأسرها".ويأتي ذلك على خلفية الضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومواقع أخرى، ولتي أسفرت عن استشهاد الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله وعدد من القياديين الآخرين في حزب الله.