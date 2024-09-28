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لبنان

اجتياح بري محدود للبنان.. هل اتُّخذ القرار في إسرائيل؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:39
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل تستعد "لاجتياح بري محدود" لأراضي لبنان، لكنها لم تتخذ القرار بعد بشأن إطلاق العملية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا التقييم مبني على البيانات حول تعبئة القوات الإسرائيلية وتطهير المناطق في ما قد يكون تحضيرا لشن العملية البرية.
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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قد صرح في وقت سابق من يوم السبت بأن الجيش يستعد لاجتياح بري، لكن ذلك سيناريو من السيناريوهات المحتملة التي لا تزال قيد الدراسة.

وسبق لرئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن تحدث عن الاستعداد لمثل هذا السيناريو أيضا. (روسيا اليوم)

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