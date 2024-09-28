Advertisement

لبنان

إسرائيل مستمرة بسلسلة هجماتها على لبنان.. وهذا ما أعلنته اليوم

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1253790-638631893339188010.png
Doc-P-1253790-638631893339188010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

وقال الجيش في بيان: "قامت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، بإغارة على عشرات الأهداف في الأراضي اللبنانية خلال الساعات الأخيرة".
Advertisement
 
وزعم أنّه دمر قاذفات تابعة لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل.
 
و اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مركز للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة طيردبا ما ادى الى سقوط اربعة شهداء وعدد من الجرحى.

كما استهدفت الطائرات الحربية مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-29
02:20 | 2024-09-29
02:15 | 2024-09-29
02:11 | 2024-09-29
02:08 | 2024-09-29
02:08 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24