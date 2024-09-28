إسرائيل مستمرة بسلسلة هجماتها على لبنان.. وهذا ما أعلنته اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة.



وقال الجيش في بيان: "قامت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، بإغارة على عشرات الأهداف في الأراضي اللبنانية خلال الساعات الأخيرة".

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وزعم أنّه دمر قاذفات تابعة لحزب الله كانت موجهة نحو إسرائيل.

و اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على مركز للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة طيردبا ما ادى الى سقوط اربعة شهداء وعدد من الجرحى.



كما استهدفت الطائرات الحربية مدينة الهرمل ومحيطها بسلسلة غارات عنيفة.