بشكل عاجل.. أميركا تعرض على مواطنيها نقلهم من لبنان





يأتي ذلك عقب تصاعد التوترات في لبنان بعد العملية الإسرائيلية في الضاحية والتي أدّت إلى استشهاد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

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وعرضت الخارجية الاميركية على مواطنيها نقلهم من لبنان إلى تركيا أو قبرص. شجّعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في جنوب لبنان على المغادرة "فورا".يأتي ذلك عقب تصاعد التوترات في لبنان بعد العملية الإسرائيلية في الضاحية والتي أدّت إلى استشهاد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.وعرضت الخارجية الاميركية على مواطنيها نقلهم من لبنان إلى تركيا أو قبرص.

وكانت قد أفادت "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من أن اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، قد يشعل حربا إقليمية.



وأضافت الصحيفة: "اتصل الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره أن اغتيال نصر الله سيؤدي إلى حرب إقليمية وطلب منه الامتناع عن الضربات".