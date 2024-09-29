إيران بعد استشهاد نصرالله: سنردّ

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من احتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح خطيرًا وجميع السيناريوهات ممكنة.



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كما أكد الوزير أن إسرائيل ليس لها أي مستقبل في المنطقة، وأن جرائمها المتواصلة في غزة ولبنان لن تحقق لها الاستقرار. واتهم الوزير الولايات المتحدة بالمشاركة في جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مؤكداً أنه لا يمكنها التنصل من هذه المسؤولية.كما أكد الوزير أن إسرائيل ليس لها أي مستقبل في المنطقة، وأن جرائمها المتواصلة في غزة ولبنان لن تحقق لها الاستقرار.

وأوضح أن استشهاد نصر الله لن يمر دون رد، بل سيزيد من قوة حزب الله ويعزز إرادة المقاومة.