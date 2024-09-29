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لبنان

إيران بعد استشهاد نصرالله: سنردّ

Lebanon 24
29-09-2024 | 01:29
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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من احتمال نشوب حرب شاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح خطيرًا وجميع السيناريوهات ممكنة.
 
واتهم الوزير الولايات المتحدة بالمشاركة في جريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مؤكداً أنه لا يمكنها التنصل من هذه المسؤولية.
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كما أكد الوزير أن إسرائيل ليس لها أي مستقبل في المنطقة، وأن جرائمها المتواصلة في غزة ولبنان لن تحقق لها الاستقرار.
 
وأوضح أن استشهاد نصر الله لن يمر دون رد، بل سيزيد من قوة حزب الله ويعزز إرادة المقاومة.

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