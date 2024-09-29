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لبنان

هذا ما فعله أميركيون وبريطانيون في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2024 | 01:30
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ العديد من الرعايا الكنديين والأميركيين والبريطانيين في لبنان، لجأوا إلى مكاتب سفريات داخل لبنان بهدف تسهيل انتقالهم إلى أي دولة  لاسيما تركيا، اليونان، روسيا أو أي مكانٍ آخر.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ مكاتب السفر تعمل حالياً على وضع الراغبين بالسفر على جداول إنتظار وذلك قبل التثبت من الحجوزات وإرسال بطاقات السفر لأصحابها.
 
المصادر أشارت إلى أنَّ الخطوات ازدادت تعقيداً بعض الشيء بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، وتحديداً عملية الاغتيال التي طالت الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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