غارة إسرائيلية تقتلُ نجل أحد الصحافيين اللبنانيين!

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ محمد جواد عواضة نجل مدير المكتب الاعلامي في منطقة جبل عامل الثانية - النبطية الزميل عماد عواضة، قضى شهيداً في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزله في بلدته جبشيت الجنوبية.

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