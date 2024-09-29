Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية تقتلُ نجل أحد الصحافيين اللبنانيين!

Lebanon 24
29-09-2024 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1253827-638631980285561672.jpeg
Doc-P-1253827-638631980285561672.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ محمد جواد عواضة نجل مدير  المكتب الاعلامي في منطقة جبل عامل الثانية - النبطية الزميل عماد عواضة، قضى شهيداً في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزله في بلدته جبشيت الجنوبية.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية على بلدة مجدلون مدخل بعلبك
lebanon 24
29/09/2024 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة بعقلين - جبل لبنان
lebanon 24
29/09/2024 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة يارون استهدفت منزلا
lebanon 24
29/09/2024 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف مجدلزون-ـ المشاع
lebanon 24
29/09/2024 13:51:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

غارة إسرائيلية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2024-09-29
06:49 | 2024-09-29
06:46 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:29 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24