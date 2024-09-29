هذا ما فعله أطفال لحظة إعلان استشهاد نصرالله

في بيروت، ولحظة إعلان استشهاد أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، غصّت الشوارع في منطقة عين المريسة بالسيارات التي أطلقت أصوات أبواقها عالياً مع قيام مواطنين بترداد هتافات: "لبيك يا نصرالله".

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وفي أحد المباني المحاذية للمنطقة، بدأ أطفال صغار بالبكاء أثناء وقوفهم على إحدى الشرفات بعد سماعهم نبأ اغتيال أمين عام الحزب، ما دفعهم للصراخ ورفع قبضاتهم قائلين: "لبيك يا ابن فاطمة.. لبيك يا نصرالله".