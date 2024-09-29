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لبنان

هذا ما فعله أطفال لحظة إعلان استشهاد نصرالله

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-09-2024 | 02:15
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في بيروت، ولحظة إعلان استشهاد أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، غصّت الشوارع في منطقة عين المريسة بالسيارات التي أطلقت أصوات أبواقها عالياً مع قيام مواطنين بترداد هتافات: "لبيك يا نصرالله".
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وفي أحد المباني المحاذية للمنطقة، بدأ أطفال صغار بالبكاء أثناء وقوفهم على إحدى الشرفات بعد سماعهم نبأ اغتيال أمين عام الحزب، ما دفعهم للصراخ ورفع قبضاتهم قائلين: "لبيك يا ابن فاطمة.. لبيك يا نصرالله".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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