صورة نصرالله تُرفع في أستراليا.. شاهدوا ماذا حصل

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وندد الخطباء والمتظاهرون بالارهاب الاسرائيلي ضد لبنان وفلسطين، واعتبروا ان "إسرئيل هي دولة ارهابية، وان نتنياهو هو مجرم حرب"، كما دانوا الدول الصامتة على حرب الإبادة في غزة ولبنان.ورفعت خلال التظاهرات الأعلام اللبنانية والفلسطينية وعلم "حزب الله" وصور للشهيد حسن نصرالله .كذلك، رفعت الشعارات المنددة بالارهاب الإسرائيلي، وسط هتاف المتظاهرين "لبيك يا حسين" و"لبيك يا نصرالله".