أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد معسكر إسرائيلي، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وذكر الحزب أنه استهدف معسكر أوفيك بصلية من صواريخ "فادي 1".