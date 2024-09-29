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لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله".. ماذا قصف صباح اليوم؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 03:08
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد معسكر إسرائيلي، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
 
وذكر الحزب أنه استهدف معسكر أوفيك بصلية من صواريخ "فادي 1". 
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