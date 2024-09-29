"اغتيال نصرالله فتح جرحًا".. الراعي: الحرب خسارة للجميع

قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة الأحد في الديمان أنه "نحتفل بالقداس اليوم عن راحة نفس الضحايا"، سائلا الله أن يمنح السلام للبنان.



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وأشار إلى أن اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله فتح جرحًا عميقًا في قلب اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه الشهادة قد اختارها مؤمنون من مختلف المكونات اللبنانية في سبيل الوطن الذي أحبوه رغم اختلاف رؤاهم في إدارته.



ودعا الراعي المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق شعوب المنطقة، لافتًا إلى أن اللبنانيين لا يمكنهم الاعتماد على أحد سوى أنفسهم. واعتبر الراعي أن الحرب "خسارة للجميع"، داعيًا إلى اعتماد الدبلوماسية كسبيل لتجنب المزيد من الخسائر.وأشار إلى أن اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله فتح جرحًا عميقًا في قلب اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه الشهادة قد اختارها مؤمنون من مختلف المكونات اللبنانية في سبيل الوطن الذي أحبوه رغم اختلاف رؤاهم في إدارته.ودعا الراعي المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق شعوب المنطقة، لافتًا إلى أن اللبنانيين لا يمكنهم الاعتماد على أحد سوى أنفسهم.

كما شدد على أن لبنان لن يستطيع أن يؤدي رسالته إلا عبر الحياد.









