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لبنان

برئاسة ميقاتي.. بدء اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية في السرايا

Lebanon 24
29-09-2024 | 03:57
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ"لجنة الطوارئ الحكومية" قبل ظهر يوم غد الأحد في السرايا.
 
وشارك في الإجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الصحة فراس الابيض، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاعلام زياد مكاري ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين.
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كذلك، شارك رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، وممثلة وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري.
 
 

 
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