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لبنان

برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتوفير مساعدات لمليون لبناني

Lebanon 24
29-09-2024 | 04:15
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أعلن برنامج الأغذية العالمي مباشرة عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير في لبنان.
     
وأكد البرنامج ومقره في روما أنه يقوم "بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل وخبز ووجبات ساخنة وطرود غذائية على الأسر في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد".
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واعتبر أن " تسارع الصراع نهاية الأسبوع أكد على الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية".
     
ونقل البيان عن ماثيو هولينجورث، مدير البرنامج في لبنان قوله إنه "في غضون أيام قليلة، وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى آلاف النازحين الجدد".
     
وأضاف: "مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي".
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