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لبنان

غارات عنيفة تستهدف البقاع والجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف

Lebanon 24
29-09-2024 | 04:16
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شنّ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان والبقاع.
 
 وذكرت المصادر الميدانية أن الغارات استهدفت القاسمية - صور، شقرا، طيرحرفا، بلاط، الطيري - فلوات في جنوب لبنان.
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أيضاً، استهدف العدو مناطق جميجمة، حومين الفوقا، طيردبا، قبريخا، مجدل سلم، رشكانية، جرود تمنين الفوقا، خربة سلم، المجادل، القصيبة، قعقعية الجسر، الصوان.
 
وفي البقاع، قصف العدو الإسرائيلي بلدات النعنعية - بعلبك، العين، النبي شيت والخريبة.
 
وخلال ساعات ليل أمس، استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الحارة في صور، كما جرى قصف محيط مستشفى حيرام القريب من مدخل منطقة العباسية في صور.
 
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