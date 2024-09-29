غارات عنيفة تستهدف البقاع والجنوب.. مناطق لبنانية تعرّضت للقصف

شنّ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان والبقاع.

وذكرت المصادر الميدانية أن الغارات استهدفت القاسمية - صور، شقرا، طيرحرفا، بلاط، الطيري - فلوات في جنوب لبنان.

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أيضاً، استهدف العدو مناطق جميجمة، حومين الفوقا، طيردبا، قبريخا، مجدل سلم، رشكانية، جرود تمنين الفوقا، خربة سلم، المجادل، القصيبة، قعقعية الجسر، الصوان.

وفي البقاع، قصف العدو الإسرائيلي بلدات النعنعية - بعلبك، العين، النبي شيت والخريبة.

وخلال ساعات ليل أمس، استهدفت غارات إسرائيلية منطقة الحارة في صور، كما جرى قصف محيط مستشفى حيرام القريب من مدخل منطقة العباسية في صور.