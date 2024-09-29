الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا: اغتلنا نبيل قاووق

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أنّه تم اغتيال نبيل قاووق، مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله في غارة أمس.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، استهدفت عضو المجلس المركزي في حزب الله.