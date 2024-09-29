ميقاتي يتلقى اتصالاً من نظيره العراقي: نشكرُ دعم بغداد الدائم للبنان

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي جدد "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

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كذلك، قدم خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه".

بدوره، شكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي "عاطفته تجاه لبنان ودعم العراق الدائم للبنان"، مشددا على "أولوية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".