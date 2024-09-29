متى اتُّخذ القرار باغتيال نصرالله؟.. وزير إسرائيليّ يكشف

وأضاف كوهين أنّ "إغتيال نصرالله لا يضمن عودة سكان الشمال بل هو خطوة إضافية في الطريق لتحقيق ذلك الهدف".

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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ "اغتيال الأمين العام ل،"حزب الله" حسن نصرالله نُوقِشَ في مجلس الوزراء مؤخرا، والقرار اتُّخذ خلال الأسبوع الماضي".