مسؤول إيرانيّ بارز... من استشهد مع نصرالله في "غارة الضاحية"؟

أفاد الحرس الثوري الإيراني عن استشهاد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان الجنرال عباس نيلفوروشان مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ونعى "حزب الله" أمس السبت أمينه العام الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب يوم الجمعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.