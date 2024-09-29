لجنة محمية جزر النخل تعلن انتهاء موسم الزيارات الاثنين

أعلنت لجنة محمية جزر النخل في طرابلس- الميناء، في بيان صادر عن رئيسها المهندس عامر حداد، " ان موسم زيارة المحمية امام الزوار ينتهي يوم الاثنين الواقع في 30 ايلول 2024".



وامل حداد ان "يكون الزوار قد استمتعوا برواعة جمال الجزر والاستجمام والاستمتاع بالرمال الناعمة والمياه الصافية والجو اللطيف والاسترخاء على شاطىء جزيرة النخيل "الارانب وسائر الجزر"، معلنا اغلاق باب الزيارة يوم غد الاثنين 30/9/2024 ، "على ان نلتقي في الصيف المقبل على شواطىء المحمية بخدمات سياحية بيئية ونشاطات مميزة".

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