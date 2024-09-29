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لبنان

المجلس الوطني الأرثوذكسي: لوضع خطة طوارىء عسكرية إنقاذية وسريعة

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:52
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عزى المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني بالامين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله، وناشد المسؤولين "إنقاذ الوطن والمواطنين من مسلسل الهجمات للعدو الاسرائيلي المستمرة وسلسلة الاغتيالات شمالاً ويمنياً بحيث أصبح كل الشعب مهدداً وخائفاً".
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ودعا إلى "العودة سريعاً إلى حضن الوطن بانتمائنا للبنان اولاً، فلا خلاص إلا بوحدتنا الوطنية من خلال وقفة تضامنية حقيقية اليوم هي استباقاً لاي عملية عسكرية محتملة من قبل الجيش الاسرائيلي على لبنان واجتياح الجنوب".
 
وناشد رئيس المجلس النيابي والنواب ورئيس الحكومة وكل الوزراء، الوعي والتبصر ووضع خطة طوارىء عسكرية إنقاذية وسريعة وإسناد مهمة تطبيق القرار ١٧٠١ الى الجيش. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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