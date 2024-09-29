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لبنان

في محيط مدينة رفيق الحريري الرياضية.. هذا ما فعله سوريون

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:13
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قامت نحو اربع دوريات من مديرية أمن الدولة في الجنوب وبتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع بإزالة خيم كان قد نصبها نازحون من التابعية السورية في محيط مدينة رفيق الحريريّ الرياضية شمالي مدينة صيداً، كما وتقوم الدوريات بجولة على الكورنيش البحري والساحات الرئيسية في المدينة  لإزالة المخالفات والتأكيد على ضرورة التوجه للمعنيين فيما خص تأمينهم في  مراكز الايواء المحددة من قبل المحافظة والبلدية .  
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