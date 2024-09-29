في محيط مدينة رفيق الحريري الرياضية.. هذا ما فعله سوريون

قامت نحو اربع دوريات من مديرية أمن الدولة في الجنوب وبتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع بإزالة خيم كان قد نصبها نازحون من التابعية السورية في محيط مدينة رفيق الحريريّ الرياضية شمالي مدينة صيداً، كما وتقوم الدوريات بجولة على الكورنيش البحري والساحات الرئيسية في المدينة لإزالة المخالفات والتأكيد على ضرورة التوجه للمعنيين فيما خص تأمينهم في مراكز الايواء المحددة من قبل المحافظة والبلدية .

Advertisement