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لبنان

"حزب الله": استهدفنا تحركات لجنود العدوّ الإسرائيليّ في مستعمرة المنارة

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:46
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف تحركات لجنود العدوّ الإسرائيليّ في مستعمرة المنارة".  
 
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