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لبنان

إعتراف أميركي: من الصعب على إسرائيل تدمير قدرات "حزب الله"

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:50
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه من الصعب على إسرائيل النجاح في تدمير قدرات حزب الله، وسط تهديد الجيش الإسرائيلي بشن عملية برية في لبنان.

واعتبر هؤلاء المسؤولون أن إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأت غزوا بريا لمعقله في جنوب لبنان، مشيرين إلى أن تضرر المدنيين سيكون أكبر مما حصل في قطاع غزة إذا قرر نتنياهو مهاجمة ترسانة الحزب.
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ورجح هؤلاء اتخاذ حزب الله إجراءات أشد ضد إسرائيل ردا على اغتيالها أمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله في غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية أول أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تحذر من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست، مضيفاً أن "واشنطن تواصل نصيحة إسرائيل بعدم شن غزو بري للبنان".

كذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن حزب الله قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وأضاف المسؤول أن تجاوز عدد قليل من الصواريخ الدفاعات الجوية كاف لإحداث أضرار هائلة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده لحرب أوسع، وأكد أن العملية البرية خيار مطروح.

وفي السياق ذاته، طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة إرسال قوات إلى المنطقة استعدادا لرد إيراني.

لكن مسؤولين أميركيين اشتكوا من أن إسرائيل تفعل ما تريد دون استشارة واشنطن ثم تسارع لطلب الحماية منها.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن "الخطر الأكثر قربا هو كيف ستختار إيران الرد على اغتيال نصر الله". (الجزيرة نت)

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