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لبنان

مصادر ديبلوماسيّة لـ"لبنان 24": وزير خارجية فرنسا في بيروت مساء اليوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-09-2024 | 06:48
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أكّدت مصادر ديبلوماسيّة لـ"لبنان 24" أنّ زيارة وزير خارجيّة فرنسا جان نويل باروت إلى لبنان قائمة مساء اليوم، وسيقوم بلقاء المسؤولين اللبنانيين غداً الإثنين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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