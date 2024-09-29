أكّدت مصادر ديبلوماسيّة لـ"لبنان 24" أنّ زيارة وزير خارجيّة فرنسا جان نويل باروت إلى لبنان قائمة مساء اليوم، وسيقوم بلقاء المسؤولين اللبنانيين غداً الإثنين.

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