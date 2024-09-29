حركة السفن في المرافئ اللبنانية تسير بشكل طبيعيّ

أفادت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان في بيان، أن "حركة السفن التجارية تؤم المرافئ اللبنانية بحسب جداول الأبحار المقررة مسبقا من قبل شركات الملاحة، وهذا يشمل كافة انواع البضائع والمشتقات النفطية". (الوكالة الوطنية)

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