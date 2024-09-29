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لبنان

حركة السفن في المرافئ اللبنانية تسير بشكل طبيعيّ

Lebanon 24
29-09-2024 | 06:51
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أفادت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان في بيان، أن "حركة السفن التجارية تؤم المرافئ اللبنانية بحسب جداول الأبحار المقررة مسبقا من قبل شركات الملاحة، وهذا يشمل كافة انواع البضائع والمشتقات النفطية". (الوكالة الوطنية)
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