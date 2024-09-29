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لبنان
حركة الناصريين المستقلين: لدعم ميقاتي في كل ما يتّخذه من قرارات
Lebanon 24
29-09-2024
|
07:18
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دعت حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان، كل القوى السياسية والأطياف الإجتماعية والفاعليات الإقتصادية، إلى "دعم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في كل ما يتخذه من قرارات في سبيل حماية الوطن اللبناني، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في هذه الأيام الصعبة الذي يمر بها وطننا لبنان، مع التأكيد أن الرئيس ميقاتي، في إدارته للدولة الرسمية اليوم، يمثل النهج الوطني الذي علينا جميعا أن نتبعه حماية وصونا للأمن الإجتماعي والسياسي والعسكري، للمواطنين اللبنانيين وحفاظا على وطننا لبنان".
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