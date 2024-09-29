"ضربة دقيقة"... كيف علّقت إسرائيل على "غارة الضاحية" ومن استهدفت؟

قال جيش العدوّ الإسرائيلي "نفذنا ضربة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت".



كما قال مصدر عسكريّ إسرائيليّ لإذاعة جيش العدوّ: "نفذنا عملية اغتيال لقيادي في "حزب الله" في الضاحية الجنوبية، ونتحقق من مصيره".

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