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لبنان

سكان تلقوا إتّصالاً من العدوّ الإسرائيليّ... ما الذي طلبه منهم؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 08:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ سكان حيّ المؤسسة في البرج الشمالي في صور، تلقوا إتّصالاً من جيش العدوّ الإسرائيليّ يطلب منهم إخلاء منازلهم.
 
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البرج الشمالي

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