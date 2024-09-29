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لبنان

اجتماع بين حمية والمعنيين في المطار غدا

Lebanon 24
29-09-2024 | 09:24
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يعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعا موسعا في مكتبه في الوزارة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد الاثنين،  في  30/9/2024 لكافة المسؤولين المعنيين في المطار والمرافق البحرية، بحضور المعنيين في الجمارك ونقابات الوكلاء البحريين واستيراد المواد الغذائية ووسطاء النقل، ومخلصي البضائع والشركات البحرية CMA، والجوية LAT وMEAS للبحث في كيفية تسريع وتسهيل إخراج البضائع وأمور أخرى تتعلق في هذا المجال.
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