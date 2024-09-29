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لبنان

بشأن التحرّك البريّ الإسرائيليّ في لبنان.. ماذا كشفت صحيفة؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 09:26
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قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إسرائيليّة إلى لبنان.
 
 
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وأضافت "يسرائيل هيوم" أنّ إستعداد إسرائيل لتحرّك بري سيترك مجالا للتفاوض على إخراج مقاتلي "حزب الله" من الحدود باتفاق مكتوب.
 
 
وأشار إلى وجود "إجماع داخل النظام السياسي في إسرائيل على شنّ تحرّك بريّ محدود في لبنان".
 
 

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