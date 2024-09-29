دولة آسيوية كبرى تدعو رعاياها لمغادرة لبنان وتجنب السفر إليها

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دعت الصين جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى خفض التصعيد لمنع توسع الصراع في المنطقة، إثر اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الأحد، إن بكين تعارض الأعمال التي تنتهك سيادة لبنان وأمنه، وتؤدي إلى تصعيد الصراع والتوتر الإقليمي.وأشارت إلى أن الصين تراقب الاحداث عن كثب وتشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات الإقليمية.وأضافت: "ندعو جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، إلى الحيلولة دون تفاقم الصراع وخروجه عن نطاق السيطرة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد".وأكدت على أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ووقف الهجمات في غزة في أسرع وقت ممكن وضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط تمثل أولوية ملحة.وفي السياق، أشار بيان صادر عن السفارة الصينية لدى بيروت إلى أن الوضع الأمني في البلاد "خطير".ونصحت السفارة المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى لبنان، وإذا كانوا موجودين في البلاد بالمغادرة فورا أو التوجه إلى مناطق آمنة. (الاناضول)