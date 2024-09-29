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لبنان

غارات اسرائيلية عنيفة من الجنوب الى البقاع.. وهذه القرى تم استهدافها

Lebanon 24
29-09-2024 | 09:42
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تجددت الغارات الاسرائيلية عصر اليوم مستهدفة العديد من القرى والبلديات في البقاع والجنوب، حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت قرى البازورية، المدينة الصناعية في صور، دبعال، الشهابية، الطيري، محيط مركز الهيئة الصحية والقرب من مستشفى تبنين الحكومي، صفد البطيخ، حي المغارة  عين الدلب في صيدا، الصرفند، بلاط قضاء مرجعيون، عيتيت.
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هذا في الجنوب، اما في البقاع فقد استهدفت الغارات الاسرائيلية منطقة بريتال، العسيرة، تمنين، دورس، حورتعلا، علي النهري، حلبتا، جرود الهرمل، الهرمل (حي العسري)، طريق زغرين - الهرمل، طريق الشربين- الهرمل،  شعت العين، بعلبك، جب جنين، سرعين، جرود قوسايا والنبي شي. بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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