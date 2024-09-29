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لبنان
قناة إسرائيليّة تتحدّث عن سبب مقتل نصرالله.. أين كان لحظة الهجوم؟
Lebanon 24
29-09-2024
|
10:13
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زعم مصدر في الإستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تُوفِيَ اختناقاً".
وأضاف المصدر لـ"القناة الـ12 الإسرائيليّة" أنّ "نصرالله تواجد في مكان من دون تهوية، ودخلت غازات القصف لغرفته واختنق في القبو".
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