قناة إسرائيليّة تتحدّث عن سبب مقتل نصرالله.. أين كان لحظة الهجوم؟

زعم مصدر في الإستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تُوفِيَ اختناقاً".

وأضاف المصدر لـ"القناة الـ12 الإسرائيليّة" أنّ "نصرالله تواجد في مكان من دون تهوية، ودخلت غازات القصف لغرفته واختنق في القبو".