ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى.. اليكم الحصيلة الجديدة لمجزرة عين الدلب في صيدا

ارتفع عدد شهداء الاعتداء الإسرائيلي على منطقة عين الدلب في صيدا، حيث صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 32 والجرحى إلى 53.

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