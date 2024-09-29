بعد الغارات على البقاع الغربي.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة الاولية للشهداء والجرحى

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن استهداف العدو الإسرائيلي جب جنين بعد ظهر اليوم أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح أحدهما استدعت حالته إدخاله إلى العناية المركزة.وفي الاعتداء على يحمر، سقط شهيد وجرح شخصان.