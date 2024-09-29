Advertisement

لبنان

بعد الغارات على البقاع الغربي.. وزارة الصحة تعلن الحصيلة الاولية للشهداء والجرحى

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1254063-638632281103404591.jpg
Doc-P-1254063-638632281103404591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن استهداف العدو الإسرائيلي جب جنين بعد ظهر اليوم أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح أحدهما استدعت حالته إدخاله إلى العناية المركزة.
Advertisement
وفي الاعتداء على يحمر، سقط شهيد وجرح شخصان.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:03 | 2024-09-29
17:24 | 2024-09-29
17:18 | 2024-09-29
16:43 | 2024-09-29
16:40 | 2024-09-29
16:25 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24