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لبنان

بالطائرات... "حزب الله" شنّ هجوماً على إسرائيل إليكم ما استهدفه

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:23
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أعلن "حزب الله" أنّه شنّ هجوماً بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم.
 
 
وأضاف "الحزب" أنّ المسيّرات أصابت أهدافها بدقة.
 
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