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لبنان

غارة اسرائيلية على مجمع سكني في تول - النبطية

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:34
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نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عصر اليوم غارة على 3 دفعات مستهدفة مجمعا سكنيا يبعد 400 متر عن مدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، وألحقت به دمارا وخرابا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".
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كما استهدفت غارة معادية في الوقت نفسه محيط مقام الولي الصالح في مرتفعات تول.

 
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