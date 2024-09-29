غارة اسرائيلية على مجمع سكني في تول - النبطية

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نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت عصر اليوم غارة على 3 دفعات مستهدفة مجمعا سكنيا يبعد 400 متر عن مدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، وألحقت به دمارا وخرابا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام".كما استهدفت غارة معادية في الوقت نفسه محيط مقام الولي الصالح في مرتفعات تول.